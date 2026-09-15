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Південний міст Києва частково перекривають: що змінюється для водіїв і як надовго

09:56 15.09.2026 Вт
2 хв
Обмеження стартують вже сьогодні вдень, тож краще знати про них заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Південний міст Києва частково перекривають: що змінюється для водіїв і як надовго Водіїв попередили про обмеження руху на Південному мосту (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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З 15 вересня на водіїв у Києві чекають відчутні незручності на Південному мосту. Рух транспорту - частково обмежують в одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як довго буде тривати обмеження руху

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом столиці частково обмежують:

  • з 14:00 вівторка, 15 вересня;
  • до 19:00 п'ятниці, 18 вересня.

В який бік рухатись мостом буде складніше

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вказаного вище періоду часу, фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття:

  • на естакаді;
  • в сторону Корчуватого;
  • в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Яка смуга руху буде закрита для транспорту

Згідно з даними КП "Київавтошляхміст", ремонтні роботи виконуватимуть у першій смузі руху.

Уточнюється, що рух транспорту на цей час організують крайньою лівою смугою руху.

Південний міст Києва частково перекривають: що змінюється для водіїв і як надовгоОбмеження руху на Південному мосту Києва впродовж 15-18 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим особливий Південний міст Києва

Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).

Тим часом його довжина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Цей міст розташований у Голосіївському та Дарницькому районах міста та є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.

В цілому він сполучає:

  • Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе - на правому березі;
  • із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.

Ним пролягає також Сирецько-Печерська - так звана "зелена" - лінія Київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.

Крім того, ми пояснювали, які дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Читайте також, які ЦНАПи та соціальні заклади Києва вирішили продовжувати роботу під час "жовтих" тривог.

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