Південний міст Києва частково перекривають: що змінюється для водіїв і як надовго

З 15 вересня на водіїв у Києві чекають відчутні незручності на Південному мосту. Рух транспорту - частково обмежують в одному з напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Цей міст розташований у Голосіївському та Дарницькому районах міста та є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.

Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).

Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:

Уточнюється, що рух транспорту на цей час організують крайньою лівою смугою руху.

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вказаного вище періоду часу, фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття :

У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом столиці частково обмежують :

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.

Крім того, ми пояснювали, які дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Читайте також, які ЦНАПи та соціальні заклади Києва вирішили продовжувати роботу під час "жовтих" тривог.