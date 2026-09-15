Південний міст Києва частково перекривають: що змінюється для водіїв і як надовго
З 15 вересня на водіїв у Києві чекають відчутні незручності на Південному мосту. Рух транспорту - частково обмежують в одному з напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як довго буде тривати обмеження руху
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом столиці частково обмежують:
- з 14:00 вівторка, 15 вересня;
- до 19:00 п'ятниці, 18 вересня.
В який бік рухатись мостом буде складніше
Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вказаного вище періоду часу, фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття:
- на естакаді;
- в сторону Корчуватого;
- в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
Яка смуга руху буде закрита для транспорту
Згідно з даними КП "Київавтошляхміст", ремонтні роботи виконуватимуть у першій смузі руху.
Уточнюється, що рух транспорту на цей час організують крайньою лівою смугою руху.
Обмеження руху на Південному мосту Києва впродовж 15-18 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у КМДА зауважили, що в комунальному підприємстві:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Чим особливий Південний міст Києва
Південний міст - це вантовий міст через річку Дніпро, який вважається найвищим у столиці (висота пілону - 133 м).
Тим часом його довжина - 1256 м, а ширина - 41 м.
Цей міст розташований у Голосіївському та Дарницькому районах міста та є частиною автошляху міжнародного значення М03 - E40.
В цілому він сполучає:
- Саперно-Слобідську вулицю та Столичне шосе - на правому березі;
- із проспектом Миколи Бажана (житловий масив Позняки) на лівому березі Дніпра.
Ним пролягає також Сирецько-Печерська - так звана "зелена" - лінія Київського метрополітену.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зміни для водіїв і пасажирів запровадили в Києві з огляду на регулярні повітряні тривоги.
Крім того, ми пояснювали, які дороги й мости планував відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.
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