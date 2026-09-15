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Южный мост Киева частично перекрывают: что меняется для водителей и как надолго

09:56 15.09.2026 Вт
2 мин
Ограничения стартуют уже сегодня днем, так что лучше знать о них заранее
aimg Ирина Костенко
Южный мост Киева частично перекрывают: что меняется для водителей и как надолго Водителей предупредили об ограничении движения на Южном мосту (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
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С 15 сентября водителей в Киеве ждут ощутимые неудобства на Южном мосту. Движение транспорта - частично ограничивают в одном из направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как долго будет длиться ограничение движения

В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту столицы частично ограничивают:

  • с 14:00 вторника, 15 сентября;
  • до 19:00 пятницы, 18 сентября.

В какую сторону двигаться по мосту будет сложнее

Жителям и гостям Киева объяснили, что в течение указанного выше периода времени, специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие:

  • на эстакаде;
  • в сторону Корчеватого;
  • в направлении с левого на правый берег Днепра.

Какая полоса движения будет закрыта для транспорта

Согласно данным КП "Киевавтодормост", ремонтные работы будут выполнять в первой полосе движения.

Уточняется, что движение транспорта на это время организуют крайней левой полосой движения.

Южный мост Киева частично перекрывают: что меняется для водителей и как надолгоОграничение движения на Южном мосту Киева в течение 15-18 сентября (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Чем особенный Южный мост Киева

Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр, который считается самым высоким в столице (высота пилона - 133 м).

Между тем его длина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Этот мост расположен в Голосеевском и Дарницком районах города и является частью автодороги международного значения М03 - E40.

В целом он соединяет:

  • Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе - на правом берегу;
  • с проспектом Николая Бажана (жилой массив Позняки) на левом берегу Днепра.

По нему пролегает также Сырецко-Печерская - так называемая "зеленая" - линия Киевского метрополитена.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие изменения для водителей и пассажиров ввели в Киеве, учитывая регулярные воздушные тревоги.

Кроме того, мы объясняли, какие дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Читайте также, какие ЦНАПы и социальные заведения Киева решили продолжать работу во время "желтых" тревог.

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