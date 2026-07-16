Южный мост Киева частично перекрывают до понедельника: что меняется для водителей
Движение транспорта по Южному мосту Киева снова ограничивают. Чтобы не застрять в пробке, водителям советуют учитывать изменения при планировании маршрута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Сроки: движение по Южному мосту частично ограничивают с 12:00 пятницы (17 июля) до 8:00 понедельника, 20 июля.
- Причина: дорожники будут проводить ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста.
- Направление: ремонтные работы будут выполнять в направлении с левого на правый берег Днепра.
- Организация движения: работы будут продолжаться круглосуточно в первой полосе, поэтому движение транспорта будет доступно только по второй и третьей полосам.
- Совет: водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
В какой период будут действовать ограничения
В КГГА рассказали (ссылаясь на информацию от коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту столицы частично ограничивают:
- с 12:00 пятницы, 17 июля;
- до 8:00 понедельника, 20 июля.
Что именно изменится для водителей
Местным жителям и гостям Киева объяснили, что в течение этого времени дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста.
"В направлении с левого на правый берег реки Днепр", - уточнили в КП "Киевавтодормост".
Сообщается также, что специалисты будут выполнять ремонтные работы:
- круглосуточно;
- в первой полосе движения.
Исходя из этого, движение транспорта на время ремонта организовывают:
- по второй полосе;
- по третьей полосе.
Ограничение движения на Южном мосту Киева 17-20 июля (схема: kyivcity.gov.ua)
В заключение в КГГА отметили, что в коммунальном предприятии:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планировал отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
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