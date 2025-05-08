В Південній Кореї заявили про запуск КНДР кількох балістичних ракет

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Республіки Корея (Південна Корея) заявили, що такі ракетні пуски могли відбутися з північного прибережного міста Вонсан (КНДР).

"Наші військові посилили спостереження за додатковим запуском і зберігають стан повної готовності, водночас тісно обмінюючись інформацією про північні балістичні ракети зі Сполученими Штатами та Японією", - розповіли у відомстві представникам ЗМІ.

Представники уряду Японії заявили, що загрози для країни на тлі ракетного запуску КНДР немає, передає японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK.

Ракетні провокації КНДР

Зазначається, що такий ракетний запуск у четвер відбувся приблизно через два місяці після того, як 10 березня Північна Корея випустила кілька балістичних ракет, коли військові Південної Кореї та США розпочали спільні весняні навчання.

Таким чином це стало вже другим запуском балістичної ракети з боку КНДР після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Південнокорейські ЗМІ звертають увагу, що Пхеньян утримався від великих провокацій в регіоні цього року, зокрема та на тлі поглиблення військової співпраці з Росією, яка продовжує війну проти України.