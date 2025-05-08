В Південній Кореї заявили про запуск КНДР кількох балістичних ракет

Південнокорейські військові зафіксували запуск з боку Північної Кореї кількох балістичних ракет малої дальності в бік Східного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
В Об'єднаному комітеті начальників штабів Республіки Корея (Південна Корея) заявили, що такі ракетні пуски могли відбутися з північного прибережного міста Вонсан (КНДР).
"Наші військові посилили спостереження за додатковим запуском і зберігають стан повної готовності, водночас тісно обмінюючись інформацією про північні балістичні ракети зі Сполученими Штатами та Японією", - розповіли у відомстві представникам ЗМІ.
Представники уряду Японії заявили, що загрози для країни на тлі ракетного запуску КНДР немає, передає японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK.
Зазначається, що такий ракетний запуск у четвер відбувся приблизно через два місяці після того, як 10 березня Північна Корея випустила кілька балістичних ракет, коли військові Південної Кореї та США розпочали спільні весняні навчання.
Таким чином це стало вже другим запуском балістичної ракети з боку КНДР після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому.
Південнокорейські ЗМІ звертають увагу, що Пхеньян утримався від великих провокацій в регіоні цього року, зокрема та на тлі поглиблення військової співпраці з Росією, яка продовжує війну проти України.
Нагадаємо, восени 2024 року стало відомо, що КНДР відправила свої війська на підмогу Росії. Південнокорейський військовий контингент згодом був розгорнутий у Курській області, для допомоги армії РФ у бойових діях з Силами оборони України.
Згідно з останніми даними південнокорейської розвідки, КНДР втратила на війні проти України вже 4700 своїх військових.
До слова, нещодавно РФ вперше публічно визнала, що солдати КНДР воюють проти України у Курській області. Також участь у війні своїх військових підтвердив й офіційний Пхеньян.
Додамо, Північна Корея також постачає РФ боєприпаси, балістичні ракети, техніку, зокрема артилерію, які росармія використовує для ведення війни проти України.
Днями видання The Wall Street Journal писало, що КНДР також відправила близько 15 тисяч трудових мігрантів до Росії, позаяк у країні-агресорі спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.
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