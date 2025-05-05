Не лише військових. КНДР відправляє до Росії дешеву робочу силу, - WSJ
Північна Корея відправила близько 15 тисяч трудових мігрантів до Росії. Там спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Згідно з російськими статистичними даними, у 2024 році кількість північнокорейців, які в’їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них в’їхали за студентськими візами.
Наразі більшість трудових мігрантів із КНДР працюють на Далекому Сході, але керівники російських промислових компаній сподіваються, що більше північнокорейських робітників прибуватимуть до великих міст і в інших регіонах.
Зазначається, що місцеві роботодавці цінують північнокорейських робітників, оскільки вони погоджуються на низьку зарплату, готові працювати по 12 годин на добу і не скаржаться на умови.
За даними Мінпраці Росії, до 2030 року дефіцит кадрів у країні може зрости до 2,4 мільйона - порівняно з 1,5 мільйона на сьогодні.
Варто зазначити, що Рада Безпеки ООН у 2019 році заборонила використовувати північнокорейських трудових мігрантів за кордоном.
Співпраця КНДР та Росії
Нагадаємо, восени минулого року Північна Корея відправила війська, яких згодом розгорнули у Курській області. Вони беруть участь у бойових діях проти України.
За останніми даними розвідки Південної Кореї, КНДР втратила на війні проти України вже 4700 військових.
Нещодавно Росія вперше публічно визнала, що північнокорейські солдати воюють проти України у Курській області. Також участь у війні своїх військових підтвердила і сама Північна Корея.
Окрім того, Північна Корея також постачає Росії боєприпаси, балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну, та системи озброєння, зокрема артилерію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.