В Южной Корее заявили о запуске КНДР нескольких баллистических ракет

Южнокорейские военные зафиксировали запуск со стороны Северной Кореи нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея (Южная Корея) заявили, что такие ракетные пуски могли быть проведены из северного прибрежного города Вонсан (КНДР).
"Наши военные усилили наблюдение за дополнительным запуском и сохраняют состояние полной готовности, одновременно тесно обмениваясь информацией о северных баллистических ракетах с Соединенными Штатами и Японией", - рассказали в ведомстве представителям СМИ.
Представители правительства Японии заявили, что угрозы для страны на фоне ракетного запуска КНДР нет, передает японская компания общественного телерадиовещания NHK.
Отмечается, что такой ракетный запуск в четверг состоялся примерно через два месяца после того, как 10 марта Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет, когда военные Южной Кореи и США начали совместные весенние учения.
Таким образом это стало уже вторым запуском баллистической ракеты со стороны КНДР после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.
Южнокорейские СМИ обращают внимание, что Пхеньян воздержался от крупных провокаций в регионе в этом году, в том числе и на фоне углубления военного сотрудничества с Россией, которая продолжает войну против Украины.
Напомним, осенью 2024 года стало известно, что КНДР отправила свои войска на подмогу России. Южнокорейский военный контингент впоследствии был развернут в Курской области, для помощи армии РФ в боевых действиях с Силами обороны Украины.
Согласно последним данным южнокорейской разведки, КНДР потеряла на войне против Украины уже 4700 своих военных.
К слову, недавно РФ впервые публично признала, что солдаты КНДР воюют против Украины в Курской области. Также участие в войне своих военных подтвердил и официальный Пхеньян.
Добавим, Северная Корея также поставляет РФ боеприпасы, баллистические ракеты, технику, в частности артиллерию, которые росармия использует для ведения войны против Украины.
На днях издание The Wall Street Journal писало, что КНДР также отправила около 15 тысяч трудовых мигрантов в Россию, поскольку в стране-агрессоре наблюдается нехватка рабочей силы из-за падения рождаемости и отправки людей на войну против Украины.
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