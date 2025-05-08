В Южной Корее заявили о запуске КНДР нескольких баллистических ракет

В Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея (Южная Корея) заявили, что такие ракетные пуски могли быть проведены из северного прибрежного города Вонсан (КНДР).

"Наши военные усилили наблюдение за дополнительным запуском и сохраняют состояние полной готовности, одновременно тесно обмениваясь информацией о северных баллистических ракетах с Соединенными Штатами и Японией", - рассказали в ведомстве представителям СМИ.

Представители правительства Японии заявили, что угрозы для страны на фоне ракетного запуска КНДР нет, передает японская компания общественного телерадиовещания NHK.

Ракетные провокации КНДР

Отмечается, что такой ракетный запуск в четверг состоялся примерно через два месяца после того, как 10 марта Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет, когда военные Южной Кореи и США начали совместные весенние учения.

Таким образом это стало уже вторым запуском баллистической ракеты со стороны КНДР после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Южнокорейские СМИ обращают внимание, что Пхеньян воздержался от крупных провокаций в регионе в этом году, в том числе и на фоне углубления военного сотрудничества с Россией, которая продолжает войну против Украины.