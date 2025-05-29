У Південній Кореї розпочалось дострокове голосування на президентських виборах

Дострокове голосування розпочалось на більше ніж 3,5 тисячі виборчих дільницях по всій країні. Офіційне голосування заплановане на 3 червня.

Як відзначає Національна виборча комісія, станом на 11 ранку за місцевим часом, явка склала 7%, що є найвищим показником в історії країни.

За крісло президента змагаються шість кандидатів, серед яких, згідно з останніми опитуваннями: