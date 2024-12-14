У Південній Кореї ухвалили рішення про імпічмент президенту

У Південній Кореї оголосили імпічмент президенту Юн Сок Йолю 14 грудня. Це стало наслідком політичної кризи після введеного воєнного стану 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Прохання про імпічмент проти Юна було прийнято 204 проти 85, троє утрималися та вісім недійсних бюлетенів", - розповіли журналісти про результати голосування.

Як пише видання, у суботу, 14 грудня, Національна асамблея проголосувала за імпічмент президента Юн Сок Йоля через його невдале введення воєнного стану.

Ситуація з імпічментом президента Південної Кореї

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент вибачився за таке рішення. Але на цьому все не закінчилося.

Днями поліція провела обшуки в офісі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Вони пройшли в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці.

Додамо, що імпічмент президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю було оголошено з другої спроби. Так, 7 грудня парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президенту Юн Сок Єлю. Але буквально 13 грудня опозиція Південної Кореї зажадала знову проголосувати за імпічмент президента.

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