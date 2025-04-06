Імпічмент у Південній Кореї: президент усунений за перевищення повноважень

Після чотиримісячної політичної кризи Південна Корея йде до нових виборів — президента Юна Сок Йоля усунуто з посади рішенням суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Виконувач обов'язків голови суду Мун Хьонг-Бе зачитав вердикт, що набув чинності негайно. Рішення вимагає від країни провести дострокові президентські вибори, щоб обрати наступника Юна впродовж 60 днів, які, як багато хто очікує, припадуть на 3 червня.

"Негативний вплив на конституційний порядок і наслідки порушень закону обвинуваченим є серйозними, що робить переваги захисту Конституції шляхом звільнення обвинуваченого набагато більшими, ніж національні втрати від відставки президента", - сказав Мун.

Це рішення завершило чотиримісячну сагу, яка почалася з несподіваного оголошення Юном воєнного стану, його арешту і подальшого звільнення, завдавши при цьому значної шкоди політичній, економічній і соціальній структурі країни.

У заяві, оприлюдненій його юридичною командою, Юн вибачився перед народом за те, що не виправдав їхніх очікувань, і подякував за підтримку.

"Мій любий народе, для мене було великою честю працювати на благо Республіки Корея. Я завжди буду молитися за мою улюблену Республіку Корея і за всіх вас", - сказав він.

Пізніше того ж дня Юн зустрівся у президентській резиденції з тимчасовим лідером правлячої Партії народної влади (ПНВ) Квон Янг-Се та лідером фракції ПНП Квон Сон-Донгом.

Під час зустрічі Юн подякував своїм прихильникам і побажав країні процвітання, попри те, що він залишає свій пост.

Він також висловив сподівання, що правляча партія добре підготується до майбутніх президентських виборів і неодмінно переможе.

Звинувачення на суді

Суть справи полягала в тому, чи порушив Юн закон, вчинивши п'ять ключових дій: оголошення воєнного стану, написання указу про воєнний стан, введення військ до Національних зборів, напад на Національну виборчу комісію та спроба заарештувати політиків.

Суд визнав усі звинувачення, зокрема і те, що він не дотримався законних вимог для оголошення воєнного стану. Згідно з Конституцією, президент може оголосити воєнний стан під час війни або в еквівалентній надзвичайній ситуації у країні.

Юн виправдовував свої дії, звинувачуючи головну опозиційну партію в тому, що вона паралізувала державні справи своїми неодноразовими імпічментами чиновників його адміністрації та спробами урізати державний бюджет.

Суд відхилив його аргумент.

"Завдавши шкоди авторитету конституційного інституту і порушивши основні права людини через мобілізацію військ і поліції, він знехтував своїм обов'язком захищати Конституцію", - сказав в.о. судді Мун.

"Дії підсудного, що порушують Конституцію і закони, є зрадою довіри народу, а з точки зору захисту Конституції - грубим порушенням закону, з яким не можна миритися", - додав він.

Для того, щоб підтримати пропозицію про імпічмент, необхідна згода щонайменше шести суддів, а наразі на лаві суддів перебуває вісім суддів.

Ключовим було не тільки те, чи порушив Юн закон, але й те, чи було це порушення достатньо серйозним, щоб виправдати його відставку.

Відсторонений лідер не з'явився на суд для винесення вироку.

З дня подання заяви про імпічмент Юна до суду 14 грудня минуло 111 днів. Для винесення рішення про імпічмент президента після останнього слухання, суду знадобилося 38 днів.

Попереду - вибори

У зверненні до нації, виконуючий обов'язки президента і прем'єр-міністра Хан Дак Су пообіцяв зробити все можливе для проведення майбутніх виборів, щоб забезпечити плавний перехід до наступної адміністрації.

Правляча Партія народної влади заявила, що "смиренно приймає" рішення суду, а головна опозиційна Демократична партія (ДП) привітала його як "перемогу народу".

Лідер ДП Лі Чже Мьон, якого багато хто вважає фаворитом на наступних президентських виборах, зачитав окрему заяву Національної асамблеї.

"Великий народ відновив велику демократичну республіку, Республіку Корея. Разом з народом ми відновимо зруйновані засоби до існування, мир, економіку і демократію в дусі великої єдності", - сказав він.