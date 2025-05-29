В Южной Корее началось досрочное голосование на президентских выборах

Дело президента Южной Кореи

В декабре 2024-го бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение, чтобы устранить от доминирования в парламенте оппозиционных политсил, в частности Демократической партии.

Правительство и парламент, в свою очередь, отказались поддержать военное положение. Несмотря на то, что оно длилось всего около шести часов, оно стало началом политического кризиса. Против Юна было возбуждено уголовное дело и отстранен от должности президента. Позже контролируемая оппозицией Национальная ассамблея ему объявила импичмент.

6 апреля Йоля был отстранен от должности президента решением суда.

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