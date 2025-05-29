В Южной Корее началось досрочное голосование на президентских выборах

В Южной Корее, сегодня, 29 апреля, началось досрочное голосование на президентских выборах. Сейчас шесть кандидатов борются за кресло президента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
Досрочное голосование началось на более чем 3,5 тысячи избирательных участках по всей стране. Официальное голосование запланировано на 3 июня.
Как отмечает Национальная избирательная комиссия, по состоянию на 11 утра по местному времени, явка составила 7%, что является самым высоким показателем в истории страны.
За кресло президента соревнуются шесть кандидатов, среди которых, согласно последним опросам:
В декабре 2024-го бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение, чтобы устранить от доминирования в парламенте оппозиционных политсил, в частности Демократической партии.
Правительство и парламент, в свою очередь, отказались поддержать военное положение. Несмотря на то, что оно длилось всего около шести часов, оно стало началом политического кризиса. Против Юна было возбуждено уголовное дело и отстранен от должности президента. Позже контролируемая оппозицией Национальная ассамблея ему объявила импичмент.
6 апреля Йоля был отстранен от должности президента решением суда.
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