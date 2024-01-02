У Південній Кореї напали на лідера опозиції, його поранили ножем у шию

будівельного майданчика нового аеропорту на острові Гадеок у Пусані.

Політик був переведений до лікарні Національного університету Пусана приблизно через 20 хвилин після нападу.

Південної Кореї Лі Чже Мена

Санкції Південної Кореї проти РФ та Білорусі

Зауважимо, що Південна Корея регулярно надає Україні допомогу для забезпечення розмінування територій нашої держави внаслідок російської інтервенції. Крім того, східні партнери надсилають і пакети гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що Сеул значно розширив санкції щодо Мінська і Москви у квітні 2023 року - тоді список збільшився з 57 до 798 позицій, до нього додали промислове і будівельне устаткування, продукцію сталеливарної та хімічної промисловості, а також деталі для автомобілів, що коштують дорожче за 50 тисяч доларів.

А 26 грудня уряд Південної Кореї вирішив посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.