В Южной Корее напали на лидера оппозиции, его ранили ножом в шею

строительной площадки нового аэропорта на острове Гадеок в Пусане.

Политик был переведен в больницу Национального университета Пусана примерно через 20 минут после нападения.

Южной Кореи Ли Чже Мена

Санкции Южной Кореи против РФ и Белоруссии

Заметим, что Южная Корея регулярно оказывает Украине помощь для обеспечения разминирования территорий нашего государства в результате российской интервенции. Кроме того, восточные партнеры посылают и пакеты гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что Сеул значительно расширил санкции в отношении Минска и Москвы в апреле 2023 года - тогда список увеличился с 57 до 798 позиций, в него добавили промышленное и строительное оборудование, продукцию сталелитейной и химической промышленности, а также детали для автомобилей, которые стоят дороже 50 тысяч долларов.

А 26 декабря правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.