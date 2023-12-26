Південна Корея значно розширила експортні санкції проти Росії та Білорусі

Уряд Південної Кореї вирішив посилити експортний контроль щодо Росії та Білорусі. В рамках санкцій Сеул значно розширив список товарів сотнями позицій, які підлягають обмеженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Як повідомляється, Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало до переліку товарів ще 682 позиції, поставки яких заборонені до Росії та Білорусі. Зокрема, туди було включено важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, верстати та авіаційні компоненти.

Зазначається, що нова постанова збільшить загальну кількість пунктів у санкційному переліку до 1159.

Дане рішення має набути чинності на початку 2024 року після здійснення необхідних адміністративних процедур і оприлюднення урядом Південної Кореї керівництва для експортерів.

Водночас південнокорейська влада зазначила, що проведе індивідуальний аналіз "виняткових випадків" поставок.