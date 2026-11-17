Нагадуємо, у ніч на 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Під удар потрапили Південний і Північний мости: обидві переправи зазнали пошкоджень, рух ними повністю перекрили.

За словами президента України Володимира Зеленського, цієї ночі окупанти випустили чотири балістичні ракети по Південному мосту та ще три - по Північному.