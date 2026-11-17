Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Под удар попали Южный и Северный мосты: обе переправы получили повреждения, движение ими полностью перекрыли.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этой ночью кафирывыпустили четыре баллистических ракеты по Южному мосту и еще три - по Северному.