Південна Корея закликала КНДР до "нової ери" відносин

Свою заяву південнокорейський лідер Лі Дже Мен приурочив до 107-ї річниці Руху за незалежність Кореї.

Так, виступаючи з урочистою промовою, Лі Дже Мен підкреслив, що настав час для відновлення прямих контактів, і Сеул готовий до рішучих кроків заради спільного майбутнього.

"Сподіваюся, що Північна Корея якомога швидше відновить діалог, щоб обговорити нову еру відносин між сусідами", - заявив президент.

Сеул пропонує "нову еру" взаємодії

Ініціатива Лі Дже Мена базується на трьох ключових стовпах, які мають змінити формат співіснування двох країн:

Пошук спільних точок дотику: відмова від мови погроз на користь дипломатичного врегулювання суперечностей. Формування нової ери: розробка дорожньої карти, яка б дозволила перейти від "холодного миру" до активної взаємодії. Стабілізація безпеки: зміцнення регіональної безпеки через прозорість військових намірів.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен запевнив, що уряд послідовно дотримуватиметься курсу на мир, а діалог є єдиним ключем до стабільного майбутнього півострова.