Южная Корея призвала КНДР к "новой эре" отношений

Свое заявление южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен приурочил к 107-й годовщине Движения за независимость Кореи.

Так, выступая с торжественной речью, Ли Чжэ Мен подчеркнул, что настало время для возобновления прямых контактов, и Сеул готов к решительным шагам ради общего будущего.

"Надеюсь, что Северная Корея как можно скорее возобновит диалог, чтобы обсудить новую эру отношений между соседями", - заявил президент.

Сеул предлагает "новую эру" взаимодействия

Инициатива Ли Чжэ Мена базируется на трех ключевых столпах, которые должны изменить формат сосуществования двух стран:

Поиск общих точек соприкосновения: отказ от языка угроз в пользу дипломатического урегулирования противоречий. Формирование новой эры: разработка дорожной карты, которая бы позволила перейти от "холодного мира" к активному взаимодействию. Стабилизация безопасности: укрепление региональной безопасности через прозрачность военных намерений.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заверил, что правительство последовательно будет придерживаться курса на мир, а диалог является единственным ключом к стабильному будущему полуострова.