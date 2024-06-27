Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ через продаж зброї

Південна Корея ввела санкції проти ракетного управління Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) та 4 російських суден за порушення резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Як відзначають у Міністерства закордонних справ (МЗС) Південної Кореї, санкції були введені через участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом та іншій діяльності. Обмеження також торкнуться п'яти організацій, включаючи Ракетне управління Північної Кореї, яке відповідально за останній запуск ракети в середу, 26 червня.
В МЗС додали, що цей крок є відповіддю на нещодавно підписану угоду між Росією та КНДР щодо стратегічного партнерства.
Загалом під санкції потрапили:
Нещодавно диктатор Путін відвідав Північну Корею. Зокрема під час поїздки він підписав з Кім Чен Ином договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Як відзначили у Білому домі, Росія продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.
Подробиці вищезгаданої угоди можна прочитати за посиланням.
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