Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ через продаж зброї

Як відзначають у Міністерства закордонних справ (МЗС) Південної Кореї, санкції були введені через участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом та іншій діяльності. Обмеження також торкнуться п'яти організацій, включаючи Ракетне управління Північної Кореї, яке відповідально за останній запуск ракети в середу, 26 червня.

В МЗС додали, що цей крок є відповіддю на нещодавно підписану угоду між Росією та КНДР щодо стратегічного партнерства.

Загалом під санкції потрапили:

чотири російські судна, які були залучені до поставок рафінованої нафти до КНДР;

російське ТОВ "М Лізинг", яке відповідальне за торгівлю зброєю між Москвою і Пхеньяном;

компанія "Євромаркет", яка розташована в Грузії й продавала російську нафту до Північної Кореї.

восьмеро громадян КНДР, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в Ракетному управлінні Північної Кореї.

Угода між Росією та КНДР

Нещодавно диктатор Путін відвідав Північну Корею. Зокрема під час поїздки він підписав з Кім Чен Ином договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Як відзначили у Білому домі, Росія продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

Подробиці вищезгаданої угоди можна прочитати за посиланням.