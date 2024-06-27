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Південна Корея ввела санкції проти КНДР та РФ через продаж зброї

Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Південна Корея ввела санкції проти ракетного управління Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) та 4 російських суден за порушення резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Як відзначають у Міністерства закордонних справ (МЗС) Південної Кореї, санкції були введені через участь у незаконній торгівлі зброєю і паливом та іншій діяльності. Обмеження також торкнуться п'яти організацій, включаючи Ракетне управління Північної Кореї, яке відповідально за останній запуск ракети в середу, 26 червня. 

В МЗС додали, що цей крок є відповіддю на нещодавно підписану угоду між Росією та КНДР щодо стратегічного партнерства. 

Загалом під санкції потрапили: 

  • чотири російські судна, які були залучені до поставок рафінованої нафти до КНДР; 
  • російське ТОВ "М Лізинг", яке відповідальне за торгівлю зброєю між Москвою і Пхеньяном; 
  • компанія "Євромаркет", яка розташована в Грузії й продавала російську нафту до Північної Кореї.
  • восьмеро громадян КНДР, які беруть участь у розробці та управлінні ракетами в Ракетному управлінні Північної Кореї.

Угода між Росією та КНДР 

Нещодавно диктатор Путін відвідав Північну Корею. Зокрема під час поїздки він підписав з Кім Чен Ином договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Як відзначили у Білому домі, Росія продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

Подробиці вищезгаданої угоди можна прочитати за посиланням

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