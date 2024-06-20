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Південна Корея введе санкції проти російських кораблів за перевезення зброї з КНДР

Південна Корея, Четвер 20 червня 2024 15:31
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Південна Корея введе санкції проти російських кораблів за перевезення зброї з КНДР Архівне фото: Південна Корея введе санкції проти російських кораблів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Південна Корея має намір запровадити нові санкції проти російських кораблів, які поставлять у КНДР нафту, а назад відвозять зброю.

Про це заявив радник із національної безпеки при президенті Південної Кореї Чан Хо Джин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Він засудив "всеосяжний стратегічний договір", підписаний під час саміту російським диктатором Володимиром Путіним і очільником Північної Кореї Кім Чен Ина в Пхеньяні в середу в Пхеньяні.

"Уряд висловлює серйозне занепокоєння і засуджує підписання угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Північною Кореєю і Росією, яка спрямована на зміцнення взаємного військового та економічного співробітництва", - заявив Чан.

Чиновник також заявив, що Південна Корея запровадить додаткові санкції щодо чотирьох російських кораблів, п'яти організацій і восьми приватних осіб, причетних до транспортування зброї і нафти між Росією і Північною Кореєю.

Що ще сказав представник президента

Варто зазначити, що після початку вторгнення в Україну вже 1159 предметів підлягають експортному контролю в Росію, а Південна Корея планує додати ще 243 нових предмети, внаслідок чого загальна кількість предметів, що перебувають під санкціями, досягне 1402.

Чан сказав, що "тривожним" є те, що Північна Корея і Росія, з їхньою історією розв'язування Корейської війни та війни в Україні, відповідно, пообіцяли військову співпрацю, засновану на гіпотетичному сценарії попереджувального нападу.

"Це помилковий та ірраціональний аргумент, що ігнорує міжнародну відповідальність і норми", - сказав він.

Візит Путіна до КНДР

Російський диктатор нещодавно відвідав Північну Корею і підписав з Кім Чен Ином договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

У Білому домі заявили, що назвали це "розширенням партнерства" і підкреслили, що таким чином РФ продовжує збирати коаліцію проти демократичного світу.

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