Южная Корея ввела санкции против КНДР и РФ из-за продажи оружия

Южная Корея ввела санкции против ракетного управления Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и 4 российских судов за нарушение резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Как отмечают в Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи, санкции были введены из-за участия в незаконной торговле оружием и топливом, а также другой деятельности. Ограничения также коснутся пяти организаций, включая Ракетное управление Северной Кореи, которое ответственно за последний запуск ракеты в среду, 26 июня.
В МИД добавили, что этот шаг является ответом на недавно подписанное соглашение между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве.
В общем под санкции попали:
Недавно диктатор Путин посетил Северную Корею. В частности, во время поездки он подписал с Ким Чен Ином договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отметили в Белом доме, Россия продолжает собирать коалицию против демократического мира.
Подробности вышеупомянутого соглашения можно прочитать по ссылке.
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