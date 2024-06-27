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Южная Корея ввела санкции против КНДР и РФ из-за продажи оружия

Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Южная Корея ввела санкции против ракетного управления Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и 4 российских судов за нарушение резолюций Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как отмечают в Министерстве иностранных дел (МИД) Южной Кореи, санкции были введены из-за участия в незаконной торговле оружием и топливом, а также другой деятельности. Ограничения также коснутся пяти организаций, включая Ракетное управление Северной Кореи, которое ответственно за последний запуск ракеты в среду, 26 июня. 

В МИД добавили, что этот шаг является ответом на недавно подписанное соглашение между Россией и КНДР о стратегическом партнерстве. 

В общем под санкции попали: 

  • четыре российских судна, которые были привлечены к поставкам рафинированной нефти в КНДР; 
  • российское ООО "М Лизинг", которое ответственно за торговлю оружием между Москвой и Пхеньяном; 
  • компания "Евромаркет", которая расположена в Грузии и продавала российскую нефть в Северную Корею.
  • восемь граждан КНДР, которые участвуют в разработке и управлении ракетами в Ракетном управлении Северной Кореи.

Соглашение между Россией и КНДР

Недавно диктатор Путин посетил Северную Корею. В частности, во время поездки он подписал с Ким Чен Ином договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отметили в Белом доме, Россия продолжает собирать коалицию против демократического мира.

Подробности вышеупомянутого соглашения можно прочитать по ссылке.

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