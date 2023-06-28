Південна Корея ввела санкції проти громадянина Росії: подробиці

Південна Корея сьогодні, 28 червня, оголосила про нові санкції щодо двох фізичних і двох юридичних осіб у зв'язку з їхньою ймовірною причетністю до програм озброєнь КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Південної Кореї, про яке пише Reuters.
Санкції спрямовані проти Чхве Чон Гона, колишнього громадянина Південної Кореї, який отримав російське громадянство, і двох компаній, якими володіє Чхве. Також під санкції потрапив громадянин КНДР, якому допомагає Чхве.
В чому його звинувачують
Чхве обвинувачують у сприянні незаконній фінансовій діяльності Північної Кореї, порушуючи санкції Ради Безпеки ООН, після набуття російського громадянства.
"Це перший випадок, коли наш уряд запровадив односторонні санкції проти особи корейського походження", - заявили в Міністерстві.
Відносини Південної Кореї та КНДР
КНДР, що володіє ядерною зброєю, випробовує різні види зброї, зокрема свою найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету. Це посилює напруженість у відносинах із Південною Кореєю та її головним союзником США.
Нещодавно повідомлялось, що вперше за 40 років Сполучені Штати Америки розмістять свої атомні підводні човни у Південній Кореї, щоб стримати можливу агресію КНДР.
Співпраця РФ та КНДР
Російська Федерація у грудні 2022 року відновила постачання нафти та нафтопродуктів до Північної Кореї.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про бажання зміцнювати "стратегічне співробітництво" з РФ та пообіцяв "міцно тримати за руку" російського диктатора Володимира Путіна.
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