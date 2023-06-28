Південна Корея ввела санкції проти громадянина Росії: подробиці

Санкції спрямовані проти Чхве Чон Гона, колишнього громадянина Південної Кореї, який отримав російське громадянство, і двох компаній, якими володіє Чхве. Також під санкції потрапив громадянин КНДР, якому допомагає Чхве.

В чому його звинувачують

Чхве обвинувачують у сприянні незаконній фінансовій діяльності Північної Кореї, порушуючи санкції Ради Безпеки ООН, після набуття російського громадянства.

"Це перший випадок, коли наш уряд запровадив односторонні санкції проти особи корейського походження", - заявили в Міністерстві.

Відносини Південної Кореї та КНДР

КНДР, що володіє ядерною зброєю, випробовує різні види зброї, зокрема свою найбільшу міжконтинентальну балістичну ракету. Це посилює напруженість у відносинах із Південною Кореєю та її головним союзником США.

Нещодавно повідомлялось, що вперше за 40 років Сполучені Штати Америки розмістять свої атомні підводні човни у Південній Кореї, щоб стримати можливу агресію КНДР.

Співпраця РФ та КНДР

Російська Федерація у грудні 2022 року відновила постачання нафти та нафтопродуктів до Північної Кореї.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про бажання зміцнювати "стратегічне співробітництво" з РФ та пообіцяв "міцно тримати за руку" російського диктатора Володимира Путіна.