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Южная Корея ввела санкции против гражданина России: подробности

Фото: Флаг Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Южная Корея сегодня, 28 июня, объявила о новых санкциях в отношении двух физических и двух юридических лиц в связи с их вероятной причастностью к программам вооружений КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи, о котором пишет Reuters.

Санкции направлены против Чхве Чон Гона, бывшего гражданина Южной Кореи, который получил российское гражданство, и двух компаний, которыми владеет Чхве. Также под санкции попал гражданин КНДР, которому помогает Чхве.

В чем его обвиняют

Чхве обвиняют в содействии незаконной финансовой деятельности Северной Кореи, нарушая санкции Совета Безопасности ООН, после приобретения российского гражданства.

"Это первый случай, когда наше правительство ввело односторонние санкции против лица корейского происхождения", - заявили в Министерстве.

Отношения Южной Кореи и КНДР

КНДР, обладающая ядерным оружием, испытывает различные виды оружия, в частности свою самую большую межконтинентальную баллистическую ракету. Это усиливает напряженность в отношениях с Южной Кореей и ее главным союзником США.

Недавно сообщалось, что впервые за 40 лет Соединенные Штаты Америки разместят свои атомные подлодки в Южной Корее, чтобы сдержать возможную агрессию КНДР.

Сотрудничество РФ и КНДР

Российская Федерация в декабре 2022 года возобновила поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании укреплять "стратегическое сотрудничество" с РФ и пообещал "крепко держать за руку" российского диктатора Владимира Путина.

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Российская ФедерацияКНДРЮжная Корея