Кім Чен Ин заявив, що хоче "тримати Путіна за руку" та нарощувати партнерство з РФ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про бажання зміцнювати "стратегічне співробітництво" з РФ та пообіцяв "міцно тримати за руку" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне ЗМІ КНДР KCNA .

Так, Кім надіслав Путіну привітання з "днем Росії", в якому висловив "повну підтримку та солідарність" російському народу. Також він заявив, що РФ нібито "втілює священну справу захисту суверенних держав".

Після лідер КНДР заявив, що він готовий до більш тісної стратегічної співпраці з РФ.

"Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР та Росією, міцно тримаючись за руку з президентом РФ", - йдеться в повідомленні.

Співпраця РФ та КНДР

Ще в липні минулого року КНДР визнала так звані "ЛНР" та "ДНР", після чого Україна розірвала з нею дипломатичні відносини. А вже в серпні Путін написав Кіму, що їхні дві країни будуть "спільними зусиллями розширювати всебічні і конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США заявив, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни. В січні 2023 року в Пентагоні повідомили, що РФ просить у Північної Кореї надати балістичні ракети, однак поки що таких домовленостей досягнуто не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.