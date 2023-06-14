ua ru
Ср, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї, - ООН

Новость на русском →
Середа 14 червня 2023 00:02
Росія відновила експорт нафти до Північної Кореї, - ООН Фото: Росія відновила експорт нафти до КНДР (voakorea.com)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація у грудні 2022 року відновила постачання нафти та нафтопродуктів до Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

Повідомляється, що РФ не надсилала нафту до КНДР з 2020 року. За даними ООН, з грудня минулого року до квітня 2023-го Пхеньян отримав близько 67 тисяч барелів нафти. Також у звіті ООН не уточнюється, яким шляхом РФ постачала нафту до Північної Кореї.

Раніше аналітики з посиланням на супутникові знімки зазначали, що РФ та Північна Корея відновили торгівлю через єдиний прикордонний залізничний перехід. Влада КНДР закрила його в лютому 2020 року в рамках обмежень боротьби з коронавірусом.

Санкції проти КНДР

ООН, низка інших міжнародних організацій та окремі країни запровадили проти КНДР санкції за проведення ядерних випробувань. Вперше санкції проти КНДР було запроваджено у 2006 році. Резолюція Ради безпеки ООН вимагала від північнокорейського керівництва припинити ядерні випробування та заборонила експорт до Північної Кореї низки найменувань військової техніки, а також предметів розкоші.

Раніше КНДР заявляла про наміри запустити свій перший військовий розвідувальний супутник у період із 31 травня по 11 червня. Сьогодні вранці повідомлялося про пуск ракети-носія, через що в частині Японії та Південної Кореї оголошували повітряну тривогу .

Незабаром у США заявляли, що запуск супутника порушить міжнародні санкції, які не дозволяють КНДР використати технології балістичних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація КНДР
NEWS
Зеленський про удар по Кривому Рогу: в одній з ракет були іноземні компоненти
Зеленський про удар по Кривому Рогу: в одній з ракет були іноземні компоненти
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни