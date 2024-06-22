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Південна Корея викликала посла Росії через зростання напруженості з КНДР

Фото: посол Російської Федерації у Республіці Корея Георгій Зінов'єв (МЗС РФ)
Автор: Валерій Савицький

Південна Корея викликала посла Російської Федерації та висловила протест проти нового оборонного пакту Кремля з Північною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Зазначається, що віце-міністр закордонних справ Республіки Корея Кім Хон Гюн викликав посла Росії Георгія Зінов'єва, щоб висловити протест проти угоди між російським диктатором Володимиром Путіним та Кім Чен Ином і закликав Москву негайно припинити заплановану угодою військову співпрацю з Пхеньяном.

Південнокорейський дипломат Кім підкреслив, що будь-яка співпраця, що прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї нарощувати свій військовий потенціал, порушує резолюції Ради Безпеки ООН і становить загрозу безпеці Півдня та попередив про наслідки для відносин Сеула з Москвою.

Посол РФ Зінов'єв заявив корейським офіційним особам, що будь-які спроби "погрожувати або шантажувати" Росію є неприйнятними, і що угода його країни з Північною Кореєю не спрямована проти конкретних третіх країн. Він також пообіцяв передати занепокоєння Сеула своєму керівництву в Москві.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив Росію і послався на санкції Ради Безпеки ООН проти КНДР, що забороняють усім країнам надавати Пхеньяну будь-які матеріали для ядерної та балістичної ракетних програм.

"Будь-які відносини, які будь-яка країна має з КНДР, включно з Російською Федерацією, мають повністю відповідати цим санкціям", - сказав Гутерреш.

Напруженість у відносинах між Північчю та Півднем є найвищою за останні роки, адже Кім Чен Ин прискорює розробку ядерної зброї та ракет і намагається зміцнити свої позиції в регіоні, об'єднавшись з Путіним у протистоянні країнам Заходу на чолі зі США.

Візит Путіна до КНДР

У вівторок, 18 червня, російський диктатор Володимир Путін уперше за 20 років відвідав з офіційним візитом Північну Корею. Поїздка, скоріш за все, була пов'язана з пошуком додаткової зброї для війни проти України.

За підсумками візиту, Путін та Кім Чен Ин у Пхеньяні підписали договір про стратегічне партнерство. Угода, зокрема, передбачає надання взаємної допомоги у випадку агресії проти одного з учасників цього договору.

У США візит і підписану угоду назвали "розширенням партнерства" та наголосили, що таким чином РФ надалі збирає коаліцію проти демократичного світу. А Сеул вирішив розглянути постачання озброєнь в Україну.

Докладніше про візит Путіна до Пхеньяна - у матеріалі РБК-Україна.

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Корея