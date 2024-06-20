Південна Корея перегляне питання поставок зброї Україні після пакту Путіна з Кім Чен Ином
Південна Корея розгляне можливість постачання зброї в Україну після того, як Північна Корея та Росія підписали пакт про взаємну оборону у разі війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
В офіційній заяві Сеул також засудив угоду, підписану Володимиром Путіним та Кім Чен Ином, заявивши, що вона порушує санкції Організації Об'єднаних Націй.
"Уряд чітко наголошує, що будь-яка співпраця, яка прямо чи опосередковано допомагає Північній Кореї збільшити свою військову міць, є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і підлягає моніторингу та санкціям з боку міжнародної спільноти", - йдеться у заяві канцелярії президента.
У заяві також йдеться, що таке порушення погіршить відносини Сеула із Москвою.
Північна Корея і Росія відновили угоду, укладену в епоху холодної війни, коли Путін і Кім Чен Ин зустрілися в Пхеньяні цього тижня і погодилися надати військову допомогу, якщо вони зазнають нападу.
Південна Корея є однією із країн, яка не постачає озброєння в Україну безпосередньо через законодавчі обмеження.
Однак у 2023 році в Сеулі допустили розширення допомоги Києву, якщо Україна зазнає широкомасштабного нападу на цивільне населення.