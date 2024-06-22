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Южная Корея вызвала посла России из-за роста напряженности с КНДР

Фото: посол Российской Федерации в Республике Корея Георгий Зиновьев (МИД РФ)
Автор: Валерий Савицкий

Южная Корея вызвала посла Российской Федерации и выразила протест против нового оборонного пакта Кремля с Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Отмечается, что вице-министр иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн вызвал посла России Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест против соглашения между российским диктатором Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном и призвал Москву немедленно прекратить запланированное соглашением военное сотрудничество с Пхеньяном.

Южнокорейский дипломат Ким подчеркнул, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно помогает Северной Корее наращивать свой военный потенциал, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет угрозу безопасности Юга и предупредил о последствиях для отношений Сеула с Москвой.

Посол РФ Зиновьев заявил корейским официальным лицам, что любые попытки "угрожать или шантажировать" Россию неприемлемы, и что соглашение его страны с Северной Кореей не направлено против конкретных третьих стран. Он также пообещал передать беспокойство Сеула своему руководству в Москве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил Россию и сослался на санкции Совета Безопасности ООН против КНДР, которые запрещают всем странам предоставлять Пхеньяну любые материалы для ядерной и баллистической ракетных программ.

"Любые отношения, которые любая страна имеет с КНДР, включая Российскую Федерацию, должны полностью соответствовать этим санкциям", - сказал Гутерриш.

Напряженность в отношениях между Севером и Югом является самой высокой за последние годы, ведь Ким Чен Ын ускоряет разработку ядерного оружия и ракет и пытается укрепить свои позиции в регионе, объединившись с Путиным в противостоянии странам Запада во главе с США.

Визит Путина в КНДР

Во вторник, 18 июня, российский диктатор Владимир Путин впервые за 20 лет посетил с официальным визитом Северную Корею. Поездка, скорее всего, была связана с поиском дополнительного оружия для войны против Украины.

По итогам визита, Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали договор о стратегическом партнерстве. Соглашение, в частности, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

В США визит и подписанное соглашение назвали "расширением партнерства" и отметили, что таким образом РФ продолжает собирает коалицию против демократического мира. А Сеул решил рассмотреть поставки вооружений в Украину.

Подробнее о визите Путина в Пхеньян - в материале РБК-Украина.

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Корея