Південна Корея створить нову систему ПРО для захисту від артилерії КНДР

В державному агентстві із закупівель озброєнь Південної Кореї розповіли, що нова система ПРО буде схожа на ізраїльську систему "Залізний купол", і має зміцнити захист країни від артилерійських загроз від Північної Кореї.

На розробку системи протиракетної оборони південнокорейський уряд планує витратити 479,8 мільярда вон (329 мільйонів доларів США).

Як розповіли в Адміністрації програми оборонних закупівель (DAPA), система ПРО на низькій висоті (LAMD) буде призначена для одночасного перехоплення артилерійських снарядів.

Південнокорейські ЗМІ зазначають, це відбувається в рамках наміру зміцнити свої можливості протиповітряної оборони в Сеулі, оскільки КНДР має численні далекобійні артилерійські установки, розміщені в межах ширшої зони в районі столиці, де проживає половина з 51 мільйона жителів країни.

Також у DAPA поінформували, що нова система допоможе захистити ключові військові об'єкти у Південній Кореї від північнокорейської артилерійської загрози. Крім того, додали у відомстві, вона також сприятиме швидкому розгортанню інших систем.

Графічне зображення демонструє концептуальне представлення нової системи маловисотної протиракетної оборони у Південній Кореї (фото: Yonhap)

У проекті братимуть участь державне Агентство розвитку оборони та оборонні компанії Південної Кореї, такі як LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. і Hanwha Systems Co.