Південна Корея розглядає варіант надання Україні летальної зброї

Південна Корея стежить за ситуацією на полі бою в Україні. Сеул розглядає різні варіанти, коли йдеться про допомогу Києву летальною зброєю.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він наголосив, що російське вторгнення є порушенням міжнародного права та прав українців.

"Ми повинні довести, що такі спроби ніколи не досягнуть успіху, щоб заблокувати подальші спроби в майбутньому", - сказав Юн Сок Йоль.

На запитання про можливість надання Південною Кореєю летальної допомоги Україні він відповів, що розглядаються різні варіанти.

"Ми уважно стежимо за ситуацією, яка складається на полі бою в Україні, і вживатимемо належних заходів для дотримання міжнародних норм і міжнародного права. Зараз ми уважно стежимо за ситуацією і розглядаємо різні варіанти", - зазначив президент Південної Кореї.

Нагадаємо, нещодавно, Сеул вперше заявив про готовність надати зброю Україні. Хоча понад рік тому унеможливив надання летальної допомоги.

Після цього Москва почала загрожувати Сеулу, що у відповідь може озброїти КНДР.

Втім, неназваний південнокорейський чиновник сказав, що Південна Корея досі не постачає зброю Україні, щоб "зберегти стабільні відносини з Росією".

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