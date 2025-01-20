Южная Корея создаст новую систему ПРО для защиты от артиллерии КНДР

Южная Корея 20 января официально заявила о начале разработки собственной системы противоракетной обороны для защиты от возможных артиллерийских обстрелов со стороны КНДР. Работы планируют завершить до 2028 года.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В государственном агентстве по закупкам вооружений Южной Кореи рассказали, что новая система ПРО будет похожа на израильскую систему "Железный купол", и должна укрепить защиту страны от артиллерийских угроз от Северной Кореи.
На разработку системы противоракетной обороны южнокорейское правительство планирует потратить 479,8 миллиарда вон (329 миллионов долларов США).
Как рассказали в Администрации программы оборонных закупок (DAPA), система ПРО на низкой высоте (LAMD) будет предназначена для одновременного перехвата артиллерийских снарядов.
Южнокорейские СМИ отмечают, это происходит в рамках намерения укрепить свои возможности противовоздушной обороны в Сеуле, поскольку КНДР имеет многочисленные дальнобойные артиллерийские установки, размещенные в пределах более широкой зоны в районе столицы, где проживает половина из 51 миллиона жителей страны.
Также в DAPA проинформировали, что новая система поможет защитить ключевые военные объекты в Южной Корее от северокорейской артиллерийской угрозы. Кроме того, добавили в ведомстве, она также будет способствовать быстрому развертыванию других систем.
Графическое изображение демонстрирует концептуальное представление новой системы маловысотной противоракетной обороны в Южной Корее (фото: Yonhap)
В проекте будут участвовать государственное Агентство развития обороны и оборонные компании Южной Кореи, такие как LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. и Hanwha Systems Co.
Напомним, в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит Киеву оборонную военную технику, такую как зенитные системы, для отражения атак РФ.
Здесь стоит отметить, что Южная Корея является крупным экспортером оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения в рамках помощи для Украины, ссылаясь на деловые связи с РФ и влияние Москвы на КНДР, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона и Европы с целью поставки оружия.
Но в апреле 2023-го президент Южной Кореи Юн Сок Ель указал на возможность изменений в позиции страны по оказанию помощи Украине.
Добавим, в СМИ время от времени, в частности на фоне военного сотрудничества КНДР и РФ, появлялись сообщения, что Сеул может предоставить Украине системы ПВО и 155-мм снаряды. Подтверждения этому нет.
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