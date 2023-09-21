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Південна Корея пообіцяла "не стояти осторонь" у разі співпраці КНДР і РФ

Четвер 21 вересня 2023 02:46
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Південна Корея пообіцяла "не стояти осторонь" у разі співпраці КНДР і РФ Фото: президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Південна Корея та союзники "не залишаться осторонь" у разі отримання КНДР допомоги від Росії для посилення можливостей своєї зброї масового знищення.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час звернення до Генасамблеї ООН, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Хоча військова сила в різних країнах може відрізнятися, об’єднавшись у непохитній солідарності та неухильно дотримуючись наших принципів, ми можемо стримувати будь-які незаконні провокації", - сказав Юн.

Також він закликав реформувати Раду Безпеки ООН, заявивши, що такий заклик "отримає широку підтримку", якщо Росія постачатиме Північній Кореї інформацію в обмін на зброю.

"Парадоксально, що постійний член Ради Безпеки ООН, якому довірено роль головного охоронця світового миру, веде війну, вторгаючись в іншу суверенну державу, і отримує зброю та боєприпаси від режиму, який відверто порушує резолюції Ради Безпеки ООН", - заявив Юн. .

Він також додав, що у разі отримання КНДР інформації та технологій для посилення своїх розробок ядерної зброї в обмін на боєприпаси для РФ, то в небезпеці опиниться не тільки Україна, але і Південна Корея.

Співпраця РФ та КНДР

13 вересня диктаторами КНДР та Росії Кім Чен Ин та Володимир Путін зустрілись для обговорення посилення військової співпраці. Про це Кім говорив і з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Західні ЗМІ неодноразово повідомляли, що під час зустрічі сторони можуть домовитися про передачу РФ артилерійських боєприпасів.

А днями видання Economist заявило, що КНДР більшу частину року постачає Росії артилерійські боєприпаси та ракети типу "Катюша".

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