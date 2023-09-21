Южная Корея пообещала "не стоять в стороне" в случае сотрудничества КНДР и РФ

Южная Корея и союзники "не останутся в стороне" в случае получения КНДР помощи от России для усиления возможностей своего оружия массового поражения.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль во время обращения в Генассамблею ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Хотя военная сила в разных странах может отличаться, объединившись в непреклонной солидарности и неукоснительно соблюдая наши принципы, мы можем сдерживать любые незаконные провокации", - сказал Юн.

Также он призвал реформировать Совет Безопасности ООН, заявив, что такой призыв "получит широкую поддержку", если Россия будет поставлять Северной Корее информацию в обмен на оружие.

"Парадоксально, что постоянный член Совета Безопасности ООН, которому доверена роль главного телохранителя мирового мира, ведет войну, вторгаясь в другое суверенное государство, и получает оружие и боеприпасы от режима, откровенно нарушающего резолюции Совета Безопасности ООН", - заявил Юн. .

Он также добавил, что в случае получения КНДР информации и технологий для усиления своих разработок ядерного оружия в обмен на боеприпасы для РФ, в опасности окажется не только Украина, но и Южная Корея.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября диктаторами КНДР и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились для обсуждения усиления военного сотрудничества. Об этом Ким говорил и с российским министром обороны Сергеем Шойгом.

Западные СМИ не раз сообщали, что во время встречи стороны могут договориться о передаче РФ артиллерийских боеприпасов.

На днях же издание Economist заявило, что КНДР большую часть года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

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