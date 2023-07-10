ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Южная Корея оказала Украине нелетальную помощь, - CNN

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 16:52
Южная Корея оказала Украине нелетальную помощь, - CNN Фото: Южная Корея оказала Украине нелетальную помощь (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Южная Корея оказала нелетальную помощь для Украины, которая борется против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Об этом изданию сообщили в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, не предоставив дополнительных подробностей.

Отметим, что ранее Associated Press приводило слова президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, который заявил, что страна будет оказывать Украине дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

Помощь Украине от Южной Кореи

Южная Корея - это крупный экспортер оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ссылаясь на деловые связи с Россией и влияние Москвы на КНДР.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и Йоль впервые встретились в мае на полях саммита лидеров G7 в Японии, после чего Сеул пообещал предоставить Украине оборудование для разминирования и дополнительную гуманитарную помощь.

Также украинский президент просил у Сеула военную поддержку, в том числе зенитные системы, для отражения атак РФ.

В мае Wall Street Journal писало, что Южная Корея направила в Украину сотни тысяч снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея Война России против Украины
NEWS
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы