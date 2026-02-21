Південна Корея може приєднатися до програми PURL, - ЗМІ

Які кроки обговорюють у Сеулі

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що розглядає різні заходи підтримки України у війні проти Росії.

За інформацією видання, серед можливих рішень обговорюється приєднання до ініціативи, що передбачає закупівлю американського озброєння для України.

Представник зовнішньополітичного відомства зазначив, що уряд продовжує консультації з НАТО щодо різних варіантів підтримки.

Ініціатива PURL

Дипломатичне джерело повідомило, що розглядається участь у програмі закупівель озброєння, відомої як "Список пріоритетних потреб України" (PURL). При цьому підкреслюється, що навіть у разі приєднання внесок Сеула може обмежитися поставками нелетального обладнання.

Хто вже бере участь

Як зазначають журналісти, до ініціативи вже долучилися країни, що не входять до НАТО, зокрема Австралія та Нова Зеландія. Про намір брати участь також має оголосити Японія.

При цьому техніка, що закуповуватиметься за підтримки Токіо, як очікується, включатиме переважно нелетальні засоби, як-от транспорт і радіолокаційні системи.

Підтримка з початку війни

Від початку повномасштабної війни 2022 року Південна Корея надає Україні гуманітарну та іншу нелетальну допомогу.

Наразі влада країни розглядає можливість розширення цієї участі в міжнародних ініціативах підтримки Києва.