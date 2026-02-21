Росіяни запустили "Іскандер" та 120 дронів: деталі нічної атаки по Україні
У ніч на 21 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 120 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam Повітряних сил ЗСУ.
Читайте також: Росія готує нові удари по енергетиці: всі служби отримали завдання
За даними військових, з 18:00 20 лютого до ранку 21 лютого росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької обл. РФ, а також 120 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 80 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 21 лютого Росія вкотре атакувала Одесу ударними безпілотниками. За попередніми даними, дрони завдали пошкоджень міській інфраструктурі та кільком житловим об'єктам.
Також цієї ночі російські війська завдали авіаційного удару по одному з приватних секторів Сум. Унаслідок атаки поранення отримали троє людей, серед яких двоє дітей.
Вдень 20 лютого росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти вдарили по одній з АЗС обласного центру. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлось без постраждалих.