Пів мільярда на Patriot за одну ніч: стало зрозуміло, чому США не вистачає ракет

За підрахунками OSINT-аналітиків, у повітря могли бути запущені щонайменше 60 перехоплювачів. Водночас деякі оцінки говорять про понад 100 ракет.

Висока кількість запусків пов'язана з особливостями застосування систем Patriot. За даними Clash Report, американська доктрина передбачає запуск 2-4 ракет-перехоплювачів по одній цілі.

Ще більше ракет може знадобитися для боротьби з касетними боєприпасами. Після руйнування носія такі боєприпаси розсіюють суббоєприпаси, що створює додаткові цілі для системи протиповітряної оборони.

Вартість одного перехоплювача PAC-3 MSE оцінюється приблизно у 4-5 млн доларів.

Якщо під час одного епізоду було використано понад 60 таких ракет, їхня загальна вартість могла становити приблизно 240-300 млн доларів. Якщо ж правильними є оцінки щодо близько 100 перехоплювачів, сума може сягати 500 млн доларів.

Таким чином, у разі підтвердження вищих оцінок йдеться про потенційне використання ракет на суму близько пів мільярда доларів за лічені хвилини.

На цьому тлі постає питання запасів PAC-3. За даними агенції, місяці інтенсивного застосування вже призвели до витрачання значної частини американського запасу цих перехоплювачів, тоді як темпи виробництва не дозволяють швидко компенсувати їхнє споживання за такого рівня використання.