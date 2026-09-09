Пів мільярда на Patriot за одну ніч: стало зрозуміло, чому США не вистачає ракет

Вночі Іран атакував військові бази США в Йорданії. Відео масованих залпів систем Patriot дозволили OSINT-аналітикам оцінити кількість використаних ракет-перехоплювачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
За підрахунками OSINT-аналітиків, у повітря могли бути запущені щонайменше 60 перехоплювачів. Водночас деякі оцінки говорять про понад 100 ракет.
Висока кількість запусків пов'язана з особливостями застосування систем Patriot. За даними Clash Report, американська доктрина передбачає запуск 2-4 ракет-перехоплювачів по одній цілі.
Ще більше ракет може знадобитися для боротьби з касетними боєприпасами. Після руйнування носія такі боєприпаси розсіюють суббоєприпаси, що створює додаткові цілі для системи протиповітряної оборони.
Вартість одного перехоплювача PAC-3 MSE оцінюється приблизно у 4-5 млн доларів.
Якщо під час одного епізоду було використано понад 60 таких ракет, їхня загальна вартість могла становити приблизно 240-300 млн доларів. Якщо ж правильними є оцінки щодо близько 100 перехоплювачів, сума може сягати 500 млн доларів.
Таким чином, у разі підтвердження вищих оцінок йдеться про потенційне використання ракет на суму близько пів мільярда доларів за лічені хвилини.
На цьому тлі постає питання запасів PAC-3. За даними агенції, місяці інтенсивного застосування вже призвели до витрачання значної частини американського запасу цих перехоплювачів, тоді як темпи виробництва не дозволяють швидко компенсувати їхнє споживання за такого рівня використання.
Нещодавно Іран та США обмінялися ударами по кораблях. Зокрема, американські війська завдали ударів по трьох нафтових танкерах Тегерана після того, як КВІР запустив балістику по двох військових кораблях США.
Тим часом Трамп заявив, що залежність світових ринків від Ормузької протоки може зменшитися завдяки новим маршрутам постачання нафти через Близький Схід.
А віцепрезидент Джей Ді Венс відверто відповів, коли може закінчитись війна з Іраном. Він "не знає".