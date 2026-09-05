Іран може втратити свій головний козир: Трамп назвав альтернативу Ормузу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час брифінгу в Овальному кабінеті Білого дому.

За словами Трампа, нові трубопроводи та сухопутні маршрути на Близькому Сході можуть поступово зменшити залежність світових ринків від Ормузької протоки. На його думку, стратегічне значення цього водного шляху вже не є таким, як раніше.

"Ормузькій протоці сьогодні пропонується багато альтернатив. Ормузька протока вже не та, що була раніше", - сказав Трамп.

Він зазначив, що в регіоні будують нові трубопроводи, які мають забезпечити додаткові можливості для транспортування нафти. Крім того, за словами американського президента, значні обсяги нафти вже перевозять вантажними автомобілями через територію Сирії.

Трамп пов'язав розвиток альтернативних маршрутів із позицією Ірану. Він заявив, що якщо Тегеран не змінить свій підхід, то може залишитися з Ормузькою протокою, значення якої для світових ринків буде значно меншим.

"Іран, якщо не порозумнішає, справді не проявить розуму, а я не впевнений, що вони на це здатні, скоро залишиться з Ормузькою протокою, яка буде не дуже потрібна", - зазначив глава Білого дому.

Під час брифінгу американський президент також прокоментував бойові дії між США та Іраном. Він заявив, що не вважає їх повномасштабною війною.

"Я називаю це військовим конфліктом. Для нас це дрібниця, це не щось велике", - сказав Трамп.