"Не знаю": Венс вичерпно відповів на питання про завершення війни з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відповів на запитання про подальший перебіг військової кампанії проти Ірану. Адміністрація Дональда Трампа раніше давала значно коротші оцінки тривалості конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Преса запитала Венса, як довго американцям варто очікувати продовження військових дій. Конкретного терміну віцепрезидент не назвав.

"Коли ви запитуєте, коли це закінчиться, ви ставите мені питання на кшталт: коли іранці перестануть стріляти по кораблях? Думаю, насправді я не знаю відповіді на це питання", – сказав він. "Вам доведеться запитати в іранців".

Питання про терміни завершення конфлікту стало особливо актуальним через те, що військова кампанія проти Ірану триває вже значно довше, ніж передбачали перші оцінки адміністрації Трампа.

Як зазначає CNN, спочатку в адміністрації говорили про орієнтовні чотири-шість тижнів. Однак на момент заяви Венса минуло вже близько шести місяців від початку війни.

Віцепрезидент США не зміг назвати термін закінчення війни з Іраном (інфографіка РБК-Україна)

Сам Венс при цьому заявив, що не вважає нинішній конфлікт війною. За його словами, основні бойові операції завершилися приблизно через шість тижнів після початку кампанії наприкінці березня.

Водночас американські військовослужбовці продовжували зазнавати атак і після цього, зокрема нещодавно загинули четверо військових.

США продовжують операції біля Ормузької протоки

На тлі відсутності чітких термінів завершення конфлікту американські військові продовжують операції в районі Ормузької протоки.

За даними американських чиновників, під час останньої ескалації сили США завдали ударів майже по 60 військових цілях в Ірані та супроводили через протоку 40 комерційних нафтових суден. Американські військові також атакували іранські радарні системи, щоб ускладнити Тегерану відстеження руху суден.

CNN зазначає, що ці операції можуть продовжуватися, оскільки Іран, за оцінкою американських військових, здатний відновлювати частину своїх військових можливостей після попередніх ударів.

Трамп також не назвав конкретної дати

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що не очікує тривалого продовження нинішньої кампанії. Водночас конкретних термінів її завершення він також не назвав.

Таким чином, американська адміністрація не представила публічного графіка завершення військових дій, попри те, що раніше звучали оцінки про значно коротшу тривалість конфлікту.