США та Іран обмінялися ударами по кораблях: Пентагон загрожує топити танкери

У суботу американські війська заявили, що завдали ударів по трьох нафтових танкерах після того, як КВІР запустив балістичні ракети по двох військових кораблях США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Видання зазначає, що на початку цього тижня сторони вперше за більш ніж місяць обмінялися ударами, і нові атаки загрожують новою хвилею заходів у відповідь.

"Американський авіаносець та есмінець з керованими ракетами успішно уникли численних неспровокованих атак з боку Ірану", - йдеться у заяві Центрального командування США (CENTCOM).

У відповідь американські війська "назавжди вивели з ладу танкери КСІР M/T Downy біля узбережжя острова Харг та M/T Stark 1 поблизу Яска".

За даними CENTCOM, за межами Перської затоки незавантажений танкер для перевезення сирої нафти M/T Kylo був "цілком знищений" після того, як численні влучення зробили його непридатним для експлуатації.

У Центральному командуванні додали, що кораблі "є частиною багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР та його регіональних ставлеників".

"Нехай послання КВІР буде ясним: якщо ви обстріляєте два наші кораблі, ми завдамо ще більшої економічної шкоди - знищимо три ваші", - заявив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.

Пізніше на ситуацію відреагував глава Пентагону Піт Гегсет, заявивши, що США можуть завдати удару по іранському флоту нафтових танкерів як на Близькому Сході, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Все просто: якщо Іран почне стріляти по американських кораблях, ми знищимо (і потопимо) їхні нафтові танкери. Все, що їм потрібно зробити, це припинити стріляти по армії США... Іранський флот нафтових танкерів беззахисний - у Ірану немає ні військово-морського флоту, ні військово-повітряних сил", - сказав він.