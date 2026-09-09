Полмиллиарда на Patriot за одну ночь: стало понятно, почему США не хватает ракет

По подсчетам OSINT-аналитиков, в атмосферу могли быть запущены не менее 60 перехватчиков. В то же время некоторые оценки говорят о более чем 100 ракетах.

Высокое количество запусков связано с особенностями применения систем Patriot. По данным Clash Report, американская доктрина предусматривает запуск 2-4 ракет-перехватчиков по одной цели.

Еще больше ракет может понадобиться для борьбы с кассетными боеприпасами. После разрушения носителя такие боеприпасы рассеивают суббоеприпасы, что создает дополнительные цели системы противовоздушной обороны.

Стоимость одного перехватчика PAC-3 MSE оценивается примерно в 4-5 млн долларов.

Если во время одного эпизода было использовано более 60 таких ракет, то их общая стоимость могла составлять примерно 240-300 млн долларов . Если же правильны оценки относительно около 100 перехватчиков, сумма может достигать 500 млн долларов.

Таким образом, в случае подтверждения высших оценок речь идет о потенциальном использовании ракет на сумму около полумиллиарда долларов в считанные минуты.

На этом фоне стоит вопрос запасов PAC-3. По данным агентства, месяцы интенсивного применения уже привели к расходованию значительной части американского запаса этих перехватчиков, тогда как темпы производства не позволяют быстро компенсировать их потребление при таком уровне использования.