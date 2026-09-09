Полмиллиарда на Patriot за одну ночь: стало понятно, почему США не хватает ракет

Ночью Иран атаковал военные базы США в Иордании. Видео массированных залпов систем Patriot позволили OSINT-аналитикам оценить количество использованных ракет-перехватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
По подсчетам OSINT-аналитиков, в атмосферу могли быть запущены не менее 60 перехватчиков. В то же время некоторые оценки говорят о более чем 100 ракетах.
Высокое количество запусков связано с особенностями применения систем Patriot. По данным Clash Report, американская доктрина предусматривает запуск 2-4 ракет-перехватчиков по одной цели.
Еще больше ракет может понадобиться для борьбы с кассетными боеприпасами. После разрушения носителя такие боеприпасы рассеивают суббоеприпасы, что создает дополнительные цели системы противовоздушной обороны.
Стоимость одного перехватчика PAC-3 MSE оценивается примерно в 4-5 млн долларов.
Если во время одного эпизода было использовано более 60 таких ракет, то их общая стоимость могла составлять примерно 240-300 млн долларов . Если же правильны оценки относительно около 100 перехватчиков, сумма может достигать 500 млн долларов.
Таким образом, в случае подтверждения высших оценок речь идет о потенциальном использовании ракет на сумму около полумиллиарда долларов в считанные минуты.
На этом фоне стоит вопрос запасов PAC-3. По данным агентства, месяцы интенсивного применения уже привели к расходованию значительной части американского запаса этих перехватчиков, тогда как темпы производства не позволяют быстро компенсировать их потребление при таком уровне использования.
Недавно Иран и США обменялись ударами по кораблям. В частности, американские войска нанесли удары по трем нефтяным танкерам Тегерана после того, как КСИР запустил баллистику по двум военным кораблям США.
Между тем Трамп заявил, что зависимость мировых рынков от Ормузского пролива может снизиться благодаря новым маршрутам поставки нефти через Ближний Восток.
А вице-президент Джей Ди Вэнс откровенно ответил, когда может закончиться война с Ираном. Он "не знает".