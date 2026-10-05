Пів мільярда на одну справу? Захист оцінив витрати держави у процесі щодо ОПЗ та ОГХК

Скільки ресурсів пішло на справу

Аналітичну довідку підготував адвокат Андрій Циганков, який захищає одного з обвинувачених - Павла Присяжнюка.

Розрахунок справи щодо Одеського припортового заводу (ОПЗ) та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) охоплює період від 11 березня 2020 року, коли було відкрито перше провадження, до 12 вересня 2026 року - це близько 78 місяців.

За оцінкою захисту, у різні періоди до справи залучали 106 посадових осіб. Серед них 31 прокурор, 46 детективів НАБУ та 29 слідчих Нацполіції й податкової служби.

Матеріали провадження займають 651 том та близько 22 ТБ цифрових даних. За сценарієм захисту, лише відомче копіювання документів могло потребувати близько 18 млн сторінок.

Адвокат розглядає три сценарії оцінки витрат:

обережний - близько 145 млн грн ;

; базовий - 241,7 млн грн ;

; верхній - близько 433 млн грн.

При цьому жоден із варіантів не враховує низку витрат, серед яких виплати свідкам, експертам і перекладачам, міжнародна правова допомога, конвоювання, охорона, а також витрати на апеляційний і касаційний розгляд.

За розрахунком захисту, кожен додатковий місяць активного розгляду справи може додавати до витрат ще 2,2-2,5 млн грн.

Чому захист говорить про пів мільярда

Циганков окремо наголошує, що наведені цифри є сценарною моделлю, а не встановленими бюджетними видатками. Точну суму, за його словами, можна визначити за табелями, наказами про створення слідчих і прокурорських груп, авансовими звітами та актами списання, розкриття яких і домагається захист.

Окремо він порівнює витрати на кримінальний процес із цивільним позовом ОГХК за епізодом із компанією Belanto trade s.r.o. Йдеться про 118,3 млн грн недоотриманих доходів. За розрахунком адвокатів, ресурс, витрачений на процес, уже перевищує цю суму приблизно вдвічі.

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Захист також звертає увагу на зміну доларового еквівалента позову. За роки розгляду він скоротився з 4,67 млн до 2,66 млн доларів.

Адвокат Присяжнюка при цьому посилається на позицію Верховного Суду, відповідно до якої упущена вигода не може бути абстрактною і має підтверджуватися документально.

Захист заявляє про інтереси навколо ОПЗ та ОГХК

Окремий блок претензій захисту стосується причин і обставин самого кримінального провадження. Зокрема, адвокати Андрія Гмиріна називають справу замовною та пов'язують її з боротьбою за контроль над двома стратегічнимі підприємствами - ОПЗ та ОГХК.

У меморандумі від 14 червня 2021 року, на який посилається захист, майбутні доходи від контролю над цими підприємствами розподілялися між трьома учасниками - родиною Сало, Сергієм Байраком та групою, яку називали "адміністративним модулем". Водночас особу третього учасника документа офіційно не встановлено.

Адвокати також наполягають, що АГТ та Belanto є самостійними компаніями з різними бенефіціарами, рахунками та державними контрагентами. На їхню думку, обвинувачення об'єднало ці компанії в один сюжет кримінального провадження.

У зв’язку з цим адвокати порушують питання про обґрунтованість витрат держави на тривалий розгляд цієї справи. Частину своїх тверджень захист планує перевірити в межах заяви до ДБР про можливі правопорушення співробітників НАБУ та САП. Про подання такої заяви стало відомо під час засідання ВАКС 2 жовтня.

Водночас сторона обвинувачення заявляє про понад 700 млн грн збитків ОПЗ та ОГХК і наполягає на існуванні злочинної організації. Адвокати обвинувачених ці твердження відкидають.