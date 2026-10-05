Полмиллиарда на одно дело? Защита оценила расходы государства в процессе ОПЗ и ОГХК

Сколько ресурсов ушло на дело

Аналитическую справку подготовил адвокат Андрей Цыганков, защищающий одного из обвиняемых – Павла Присяжнюка.

Расчет дела по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) и Объединенной горно-химической компании (ОГХК) охватывает период от 11 марта 2020 года, когда было открыто первое производство, до 12 сентября 2026 года - это около 78 месяцев.

По оценке защиты, в разные периоды к делу привлекали 106 должностных лиц. Среди них 31 прокурор, 46 детективов НАБУ и 29 следователей Нацполиции и налоговой службы.

Материалы производства занимают 651 том и около 22 ТБ цифровых данных. По сценарию защиты, только ведомственное копирование документов могло потребовать около 18 млн страниц.

Адвокат рассматривает три сценария оценки затрат:

осторожный – около 145 млн грн ;

; базовый – 241,7 млн ​​грн ;

; верхний – около 433 млн грн.

При этом ни один из вариантов не учитывает ряд расходов, среди которых выплаты свидетелям, экспертам и переводчикам, международная правовая помощь, конвоирование, охрана, а также расходы на апелляционное и кассационное разбирательство.

По расчету защиты, каждый дополнительный месяц активного рассмотрения дела может прибавлять к расходам еще 2,2-2,5 млн грн.

Почему защита говорит о полмиллиарда

Цыганков особо подчеркивает, что приведенные цифры являются сценарной моделью, а не установленными бюджетными расходами. Точную сумму, по его словам, можно определить по табелям, приказам о создании следственных и прокурорских групп, авансовым отчетам и актам списания, раскрытия которых и добивается защита.

Отдельно он сравнивает расходы по уголовному процессу с гражданским иском ОГХК по эпизоду с компанией Belanto trade s.r.o. Речь идет о 118,3 млн грн недополученных доходов. По расчету адвокатов, ресурс, израсходованный на процесс, уже превышает эту сумму примерно вдвое.

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Защита также обращает внимание на изменение долларового эквивалента иска. За годы рассмотрения он сократился с 4,67 млн ​​до 2,66 млн долларов.

Адвокат Присяжнюка при этом ссылается на позицию Верховного Суда, согласно которой упущенная выгода не может быть абстрактной и должна подтверждаться документально.

Защита заявляет об интересах вокруг ОПЗ и ОГХК

Отдельный блок претензий защиты касается причин и обстоятельств уголовного производства. В частности, адвокаты Андрея Гмырина называют дело заказным и связывают его с борьбой за контроль над двумя стратегическими предприятиями - ОПЗ и ОГХК.

В меморандуме от 14 июня 2021, на который ссылается защита, будущие доходы от контроля над этими предприятиями распределялись между тремя участниками - семьей Сало, Сергеем Байраком и группой, которую называли "административным модулем". В то же время личность третьего участника документа официально не установлена.

Адвокаты также настаивают, что АГТ и Belanto являются самостоятельными компаниями с разными бенефициарами, счетами и государственными контрагентами. По их мнению, обвинения объединили эти компании в один сюжет уголовного производства.

В этой связи адвокаты поднимают вопрос об обоснованности расходов государства на длительное рассмотрение этого дела. Часть своих утверждений защита планирует проверить в рамках заявления в ГБР о возможных правонарушениях сотрудников НАБУ и САП. О подаче такого заявления стало известно во время заседания ВАКС 2 октября.

В то же время сторона обвинения заявляет о более чем 700 млн грн ущерба ОПЗ и ОГХК и настаивает на существовании преступной организации. Адвокаты обвиняемых эти утверждения отвергают.