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Вопрос жизни и смерти. Зеленский призвал лидеров G7 помочь Украине с ПВО

Украина, Вторник 17 июня 2025 21:44
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Вопрос жизни и смерти. Зеленский призвал лидеров G7 помочь Украине с ПВО Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Системы противовоздушной обороны в Украине успешно перехватили значительное количество дронов и ракет благодаря поддержке лидеров G7. Для сохранения жизней важно продолжать предоставлять Украине современные системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено - в значительной степени благодаря поддержке ваших стран. Это вопрос жизни и смерти", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине.

"Это насущная необходимость для сохранения жизней. Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от "Шахедов" наши города. Наши города, а значит, и ваши", - добавил он.

В то же время президент призвал лидеров стран G7 предоставить дополнительное финансирование на их производство.

"Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", - подытожил он.

Обстрел Украины 17 июня

В ночь на 17 июня, российские оккупанты в очередной раз осуществили комбинированную атаку на Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе Киева обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке начался пожар.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего этой ночью под вражеским огнем в разных районах столицы оказались почти 30 локаций.

Уже известно, что в результате удара по столице погибли 14 человек, еще более сотни раненых.

Также сегодня утром российские войска нанесли массированный удар по Одессе. Целью врага снова стала гражданская инфраструктура. Были разрушены

  • жилые дома,
  • детский сад,
  • инклюзивный центр,
  • гаражи,
  • и другие объекты.

В нескольких местах вспыхнули пожары.

В результате обстрела Одессы погибли два человека, еще более 20 - ранены.

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Владимир Зеленский Война России против Украины
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