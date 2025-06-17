Вопрос жизни и смерти. Зеленский призвал лидеров G7 помочь Украине с ПВО

Системы противовоздушной обороны в Украине успешно перехватили значительное количество дронов и ракет благодаря поддержке лидеров G7. Для сохранения жизней важно продолжать предоставлять Украине современные системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Системы противовоздушной обороны работали почти по всей стране, немалое количество беспилотников и ракет было перехвачено - в значительной степени благодаря поддержке ваших стран. Это вопрос жизни и смерти", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна и дальше получать системы противовоздушной обороны и ракеты и переходить к локализации производства в Украине.

"Это насущная необходимость для сохранения жизней. Сейчас мы работаем над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от "Шахедов" наши города. Наши города, а значит, и ваши", - добавил он.

В то же время президент призвал лидеров стран G7 предоставить дополнительное финансирование на их производство.

"Эти новые перехватчики важны как для Европы, так и для Индо-Тихоокеанского региона, Японии, Канады и Соединенных Штатов", - подытожил он.