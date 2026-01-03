Питання, закріплені в Конституції, не можуть виноситися на референдум, – Стефанчук

Зазначимо, що законопроєкт про проведення виборів та референдуму можуть презентувати до кінця лютого. Але самі вибори, як і референдум, планується провести не пізніше, ніж через 90 днів після припинення вогню - а ще їх планується об'єднати.

Президент України Володимир Зеленський ще у грудні наголошував, що мирний план США з 20 пунктів необхідно закріпити на референдумі. Низку спірних питань досі не узгоджено, вони критичні, тому відповідь має дати народ України.

При цьому для проведення всеукраїнського референдуму необхідне щонайменше припинення вогню на 60 днів. Але Росія не погоджується на припинення вогню. Зеленський вважає, що Росії просто невигідний референдум щодо американського мирного плану в Україні - оскільки його підсумки не вдасться виставити "нелегітимними".