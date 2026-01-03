Вопросы, закрепленные в Конституции, не могут выноситься на референдум, - Стефанчук

Отметим, что законопроект о проведении выборов и референдума могут представить до конца февраля. Но сами выборы, как и референдум, планируется провести не позднее, чем через 90 дней после прекращения огня - а еще их планируется объединить.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в декабре подчеркивал, что мирный план США из 20 пунктов необходимо закрепить на референдуме. Ряд спорных вопросов до сих пор не согласован, они критические, поэтому ответ должен дать народ Украины.

При этом для проведения всеукраинского референдума необходимо как минимум прекращение огня на 60 дней. Но Россия не соглашается на прекращение огня. Зеленский считает, что России просто невыгоден референдум по американскому мирному плану в Украине - поскольку его итоги не удастся выставить "нелегитимными".