Росія не хоче референдуму щодо мирного плану Трампа в Україні, - Зеленський

Київ, Вівторок 30 грудня 2025 18:32
Росія не хоче референдуму щодо мирного плану Трампа в Україні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росії невигідний референдум щодо американського мирного плану в Україні. У такому разі Москва не зможе назвати рішення "нелегітимним".

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Вони (росіяни - ред.) не хочуть референдуму. Ми повинні зрозуміти, Росія не хоче ніякого референдуму", - підкреслив президент.

Він звернув увагу, що Москва не хоче забезпечити безпеку на час проведення референдуму. Вона знаходитиме багато причин, щоб не допустити припинення вогню, без якого референдум неможливий.

Також, за словами Зеленського, мирний план можна відправити на розгляд парламенту. І він не проти такого сценарію. Але, водночас, якщо рішення ухвалить Рада, то росіяни завжди можуть сказати про "нелегітимний парламент", який працював понад 5 років.

"Але назвати рішення народу України через референдум нелегітимним неможливо. Тому що не може бути нелегітимного народу України. І рішення громадян України найголовніше", - наголосив він.

Референдум в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що мирний план США з 20 пунктів необхідно закріпити на референдумі. Київ і Вашингтон ще не узгодили повністю деякі спірні питання, тому очікується, що остаточне рішення має ухвалити український народ.

Зокрема, Україна і США не домовилися щодо питання територій. Спірною залишається доля Донецької області, контроль над якою вимагають росіяни.

При цьому український лідер наголошував, що для референдуму необхідне щонайменше припинення вогню на 60 днів.

За даними джерел Axios, росіяни нібито розуміють необхідність припинення вогню, але їм не подобаються терміни, про які говорить Зеленський.

