Питання виживання. Зеленський закликає Німеччину надати Україні танки

"Для нас бойові танки означають, що ми можемо врятувати більше життів", - сказав український президент.

Україна вдячна Німеччині за військову та фінансову підтримку, але для перемоги у війні нам потрібно більше озброєння.

"Бронетехніка - це питання виживання, виживання наших солдатів", - сказав Зеленський.

Президент України звернувся до федерального уряду з проханням не виправдовувати відмову в постачанні танків поведінкою США чи інших країн, адже вони незалежні від інших держав.

Він додав, що Німеччина має найсильнішу економіки в Європі, тому вона також може подати хороший приклад іншии державам.