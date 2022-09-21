Вопрос выживания. Зеленский призывает Германию предоставить Украине танки

"Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", - сказал украинский президент.

Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но для победы в войне нам нужно больше вооружение.

"Бронетехника - это вопрос выживания, выживания наших солдат", - сказал Зеленский.

Президент Украины обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

Он добавил, что у Германия самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример другим государствам.