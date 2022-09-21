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Питання виживання. Зеленський закликає Німеччину надати Україні танки

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Середа 21 вересня 2022 17:10
Питання виживання. Зеленський закликає Німеччину надати Україні танки Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Німеччини має збільшити військову підтримку України, зокрема, передати Збройним силам бойові танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Для нас бойові танки означають, що ми можемо врятувати більше життів", - сказав український президент.

Україна вдячна Німеччині за військову та фінансову підтримку, але для перемоги у війні нам потрібно більше озброєння.

"Бронетехніка - це питання виживання, виживання наших солдатів", - сказав Зеленський.

Президент України звернувся до федерального уряду з проханням не виправдовувати відмову в постачанні танків поведінкою США чи інших країн, адже вони незалежні від інших держав.

Він додав, що Німеччина має найсильнішу економіки в Європі, тому вона також може подати хороший приклад іншии державам.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки, про що неодноразово заявляла голова відомства та канцлер Олаф Шольц.

Така позиція Берліну пояснюється зокрема тим, що жодна країна НАТО поки що не зважилася на такий крок.

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