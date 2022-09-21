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Вопрос выживания. Зеленский призывает Германию предоставить Украине танки

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 17:10
Вопрос выживания. Зеленский призывает Германию предоставить Украине танки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Германии должно увеличить военную поддержку Украины, в частности, передать Вооруженным силам боевые танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью немецкому изданию Bild.

"Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", - сказал украинский президент.

Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но для победы в войне нам нужно больше вооружение.

"Бронетехника - это вопрос выживания, выживания наших солдат", - сказал Зеленский.

Президент Украины обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.

Он добавил, что у Германия самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример другим государствам.

Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

Такая позиция Берлина объясняется тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.

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