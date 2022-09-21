Вопрос выживания. Зеленский призывает Германию предоставить Украине танки
Правительство Германии должно увеличить военную поддержку Украины, в частности, передать Вооруженным силам боевые танки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью немецкому изданию Bild.
"Для нас боевые танки означают, что мы можем спасти больше жизней", - сказал украинский президент.
Украина благодарна Германии за военную и финансовую поддержку, но для победы в войне нам нужно больше вооружение.
"Бронетехника - это вопрос выживания, выживания наших солдат", - сказал Зеленский.
Президент Украины обратился к федеральному правительству с просьбой не оправдывать отказ в поставке танков поведением США или других стран, ведь они независимы от других государств.
Он добавил, что у Германия самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример другим государствам.
Напомним, Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем неоднократно заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.
Такая позиция Берлина объясняется тем, что ни одна страна НАТО пока не решилась на такой шаг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.